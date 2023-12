WARTMANNSROTH, OT VÖLKERSLEIER, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstagmorgen ist in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Eine Ausweitung der Flammen ins Obergeschoss konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt konnten die Ursache für das Feuer klären.

Am Donnerstag gegen 06:45 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Rhönstraße ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Eine Ausweitung des Feuers vom Erdgeschoss auf das Dachgeschoss konnte dennoch nicht verhindert werden. Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung. Glücklicherweise war das Haus aktuell aufgrund von Renovierungsarbeiten unbewohnt, sodass niemand verletzt wurde.

Nachdem die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen worden sind, waren die zuständigen Brandfahnder am Donnerstagmittag nochmals am Brandort. Hierbei konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts am Kamin ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.