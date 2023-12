Lkw-Unfall auf Rastanlage - Fahrer verstorben - Mutmaßlich medizinische Ursache

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen ist es an der Rastanlage zu einem Unfall gekommen. Ein Sattelzug ist dabei gegen einen dort geparkten Tanklaster gefahren. Mutmaßliche Unfallursache dürfte ein medizinisches Problem des Fahrers gewesen sein. Der Mann ist inzwischen verstorben. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem Sachstand nach ist die Sattelzugmaschine mit dem 61-jährigen Fahrer gegen 05:00 Uhr auf der Rastanlage Spessart Süd mehrmals mit geringer Geschwindigkeit gegen einen abgestellten Tanklaster gefahren. Dabei wurde der 46-jährige Fahrer des geparkten Lkw, der sich zur Ruhezeit in seinem Fahrzeug aufhielt, leicht verletzt. Der Tankauflieger wurde bei dem Zusammenstoß äußerlich beschädigt. Die geladene Flüssigkeit ist dabei nicht ausgetreten.

Die Unfallzeugen bemerkten schnell, dass der 61-Jährige offensichtlich aufgrund eines medizinischen Problems das Bewusstsein verloren hatte und verständigten den Rettungsdienst. Der schnell eintreffende Notarzt konnte dem Mann trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen nicht mehr helfen. Der 61-Jährige ist schließlich am Morgen im Krankenhaus verstorben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Die Ladung des beschädigten Tanklasters wurde vorsichtshalber im Laufe des Vormittags in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 70.000 Euro.



Erneuter Telefonbetrug – Polizei warnt vor Callcenter-Betrügern

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Auch am Mittwoch wurde wieder eine Seniorin von Betrügern angerufen, die sich als Staatsbedienstete ausgegeben haben, um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Die Dame übergab Wertgegenstände im Wert von einem hohen fünfstelligen Betrag. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt auch weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps.



Die Seniorin wurde am späten Mittwochabend von einem bislang unbekannten Telefonbetrüger angerufen. Der Anrufer behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um das eigene Ersparte zu schützen, müsse dies in Verwahrung genommen werden. Nach Aufforderung der Täter stellte die Frau mehrere Koffer mit Wertgegenständen vor ihre Haustüre. Die Koffer wurden dort zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr von einer unbekannten Person unbemerkt abgeholt. Nachdem die Seniorin ihre Familienangehörigen verständigt hatte, zogen diese die Polizei hinzu.



Die Kriminalpolizei Würzburg, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat, warnt eindringlich vor derartigen Telefonbetrugsmaschen. Wer die Abholung der Wertgegenstände möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.



Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:



Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.



Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:



Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)



Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Drei Wohnungseinbrüche in der Region – Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

BAYERISCHER UNTERMAIN. Unbekannte haben sich in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg Zutritt zu verschiedenen Häusern verschafft. Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar. Die Kripo Aschaffenburg sucht im Zuge der Ermittlungen auch mögliche Zeugen.



ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Einbrecher sind am Mittwoch gewaltsam über ein Fenster im Gartenbereich in ein Haus in der Beethovenstraße eingestiegen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die ersten Ermittlungen der Polizei lassen den Schluss zu, dass es sich um mindestens zwei Einbrecher gehandelt haben muss, die in der Zeit zwischen 17:25 Uhr und 18:15 in das Anwesen eingedrungen sind.



KLINGENBERG, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Ebenfalls am Mittwoch ist es im Ortsgebiet von Röllfeld zu gleich zwei Taten in unmittelbarer Nähe gekommen. Zwischen 08:00 Uhr und 21:15 Uhr, war ein Haus im Herrnweg das Ziel von Unbekannten. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten die Einbrecher in das Anwesen. Entwendet wurde offensichtlich nichts.



In der Oberlandstraße verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt über ein Fenster, das dem rückwärtigen Garten zugewandt ist. Hier nahmen die Diebe Schmuckgegenstände an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. In diesem Fall lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr eingrenzen.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.



Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Täter werden überrascht und fliehen

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Mittwochabend haben Einbrecher versucht in Betriebsräume einer Firma einzudringen. Der Firmeninhaber überraschte die Männer und schlug sie in die Flucht. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Inhaber des Handwerksbetriebs hörte gegen 23:50 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich der Lagerhalle im Gewerbegebiet "Am Beetacker", als er selbst noch in seinem Büro arbeitete. Beim Nachsehen traf der Zeuge auf zwei unbekannte Männer, die gerade versuchten eine Türe gewaltsam zu Öffnen. Die mutmaßlichen Einbrecher flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung des nahegelegenen ALDI-Parkplatzes und setzten ihre Flucht mit einem weißen Transporter und einem Kleinwagen in unbekannte Richtung fort.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei Aschaffenburg, die in der Folge mit einer Vielzahl an Streifen nach den Flüchtigen fahndete, leider ohne Ergebnis.

Die Beamten ermitteln nun wegen des versuchten Einbruchs.

Wer zur relevanten Zeit möglicherweise auffallend rasant fahrende Fahrzeuge gesehen hat und Hinweise dazu geben kann, wird gebeten sich unter Tel.06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Ein Lkw-Fahrer - Gleicher Tag - Zwei Unfälle

MILTENBERG. Am Mittwoch hatte der Fahrer eines Lkw-Gespanns gleich zweimal Pech. Er hatte zwei Unfälle verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am Vormittag, gegen 11:45 Uhr, stieß der 46-Jährige Berufskraftfahrer beim Wenden auf der Staatsstraße 2309 gegen einen hinter ihm wartenden VW, an dessen Steuer eine 53-jährige Frau saß. Beide blieben unverletzt.

Gegen kurz vor 16:00 Uhr war der gleiche Lkw samt Fahrer wieder auf der Staatsstraße 2309 von Walldürn kommend in Richtung Miltenberg unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Gespann ins Bankett und fuhr sich fest, sodass der Lkw samt Anhänger von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Bei dem erneuten Unfall beschädigte der Mann zudem zwei Verkehrsschilder. Der Gesamtschaden beider Unfälle liegt bei etwa 4.000 Euro.

Die Miltenberger Polizei unterzog den 46-Jährigen schließlich einer vertieften Fahrtüchtigkeitskontrolle. Hinweise haben sich dabei weder auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergeben. Auch Medikamentenmissbrauch war dem Sachstand nach nicht gegeben.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr ein graues E-Bike der Marke Raymon entwendet. Das Rad war in der Wilhelmstraße am Fahrradabstellplatz der dortigen Mittelschule angekettet.



ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 06:25 Uhr, wurde ein grüner Land Rover in der Mayerstraße an der Stoßstange angefahren und beschädigt.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde eine Mercedes E-Klasse bei einer Unfallflucht am Heck beschädigt. Das Auto stand in der Lindigstraße geparkt.



LAUFACH, OT HAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Dienstag, 22:15 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, hat ein Unbekannter zwei Reifen an einem schwarzen Opel Zafira zerstochen. Das Fahrzeug war in der Sainte-Eulalie-Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.