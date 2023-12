SCHWEINFURT / NIEDERWERRN. Vor den Augen einer Zivilstreife der Polizei Schweinfurt versuchte ein 25-jähriger Algerier in der Nacht von Donnerstag mehrere geparkte Autos zu öffnen. Nachdem der junge Mann probierte, ein weiteres Fahrzeug zu öffnen, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig fest.



Gemeinsam mit zwei weiteren Männern war der Algerier gegen 02:15 Uhr zu Fuß in der Schweinfurter Straße unterwegs. Einer in zivil eingesetzten Streife der Polizei Schweinfurt fiel der 25-Jährige durch seine Bemühungen auf, geparkte Autos zu öffnen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gaben sich die Beamten zu erkennen und nahmen den jungen Mann vorläufig fest.



Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.