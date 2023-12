MEMMINGEN. Am Donnerstag, 07.12.2023, kam es in den Vormittagsstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 10:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die Buxacher Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Kaisergraben wollte er nach rechts abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang eines 83-jährigen Radfahrers, der beim Umschalten der Ampel auf Grün den Fußgängerüberweg Königsgraben überqueren wollte. Durch den Unfall zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen an den Beinen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Memmingen lobt das couragierte Verhalten und das beherzte Einschreiten der Ersthelfer vor Ort ausdrücklich. (PI Memmingen)

