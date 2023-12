UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwoch erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 18-Jährigen. Diesem wird vorgeworfen, am Dienstagabend einen 31-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen werden von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen

Am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr gerieten der 18-jährige Jugendliche und der Geschädigte in ihrer Gemeinschaftsunterkunft aus noch unbekannter Ursache aneinander. Dem Sachstand nach verletzte der 18-Jährige seinen Kontrahenten in der Folge mit einem Messer. Der 31-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner schreiten ein - Tatverdächtiger festgenommen

Mehrere Zeugen, die ebenfalls in der Unterkunft wohnen und die Streitigkeit mitbekommen haben, schritten ein, um die beiden Kontrahenten voneinander zu trennen. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land festgenommen.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 18-jährige ivorische Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 18-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.