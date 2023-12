REGEN. Am Mittwoch (06.12.2023) gegen 21.10 Uhr soll eine 20-Jährige in der Neigerhöhe von einer bislang unbekannten Person überfallen worden sein. Dabei wurde das Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die 20-Jährige wurde von einer unbekannten, männlichen Person angesprochen. Als sie sich entfernen wollte, entriss ihr der Unbekannte das Handy, welches sie in der Hand hielt. Der Tatverdächtige konnte nach einer Auseinandersetzung in Richtung Unterführung fliehen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt Schürfwunden an den Händen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Person kann bisher wie folgt beschrieben werden: Es soll sich um eine männliche Person handeln, circa 25 Jahre alt und etwa 180cm groß mit kräftiger Statur. Der Mann hatte eine dunkle Haar- und Hautfarbe und trug eine dunkle Hose mit einer schwarzen, gefütterten Jacke. Der Tatverdächtige sprach die 20-Jährige auf Deutsch und Englisch an.

Die Kripo Deggendorf bittet, sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder Täter im fraglichen Zeitraum in Regen unter der 0991/38960 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 07.12.2023 um 12.30 Uhr