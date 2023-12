2099. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 10:25 Uhr, befand sich eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin auf dem Gehweg der Dachauer Straße auf Höhe der Haus-Nummer 98. Ein bislang unbekannter Täter packte sie unvermittelt von hinten am Oberkörper und drückte sie in den Schnee. Gleichzeitig forderte er Bargeld, welches sie dem Täter aushändigte. Der Täter nahm das erbeutete Geld an sich und flüchtete unerkannt.

Die Anzeigenerstattung erfolgte verspätet bei der Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß; bekleidet mit grauer Übergangsjacke, dunkler Hose sowie dunkler Wollmütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Dachauer Straße 98 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2100. Trickbetrug durch falsche Kriminalbeamte – Altstadt

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 10:15 Uhr, kam ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München nach dem Einkaufen zu seiner Wohnung zurück. Hier wurde er von einem Mann und einer Frau angesprochen, die sich ihm gegenüber als Kriminalbeamte ausgaben. Der über 70-Jährige war zuvor in einem Supermarkt beim Einkaufen.

Die Täter forderten sein mitgeführtes Bargeld, unter dem Vorwand dieses auf Echtheit überprüfen zu müssen. Der über 70-Jährige händigte daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld aus, woraufhin die beiden Täter das Haus verließen, um es angeblich im Dienstfahrzeug zu überprüfen. Anschließend flüchteten sie mit der Tatbeute.

Die Anzeigenerstattung erfolgte verspätet bei der Polizei.

Das Kommissariat 55 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, westeuropäische Erscheinung, rundes Gesicht, kurzes schütteres Haar, sprach hochdeutsch; bekleidet mit einem Anorak

Täterin:

Weiblich, ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, westeuropäische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit einem Anorak

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sendlinger Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2101. Diebstahl eines Kraftfahrzeuges – Bogenhausen

Am Freitag, 01.12.2023, gegen 14:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines Essenslieferdienstes den Pkw Toyota vor einem Geschäft ab.

Als er gegen 14:20 Uhr an den Abstellort zurückkam musste er feststellen, dass der Pkw nicht mehr da war. Daraufhin verständigte er die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug verliefen zum damaligen Zeitpunkt ohne Erfolg.

Am Montag, 04.12.2023, konnte im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen im Bereich der Gemeinde Münsing der Pkw von der Polizei aufgefunden werden. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Pkw von einem 69-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland entwendet wurde. Der 69-Jährige selbst konnte zu diesem Zeitpunkt vor Ort nicht angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen sichergestellt.

Am Dienstag, 05.12.2023, konnte der 69-Jährige schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Tölz im Umfeld des Bahnhofes Bad Tölz festgenommen werden.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 69-Jährigen.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2102. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Skoda Pkw die Schwere-Reiter-Straße von der Dachauer Straße kommend in Richtung Schleißheimer Straße. Auf Höhe der Haus-Nr. 2 wollte er mit seinem Pkw nach links in eine Einfahrt abbiegen. Links neben der Fahrbahn verläuft eine Fahrbahn mit einem Sonderstreifen für Linienbusse.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus den Sonderfahrstreifen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf drei Fahrgäste im Bus stürzten und sich leicht verletzten.

Ein weiterer Fahrgast stürzte und seine Jacke wurde beschädigt. Er blieb unverletzt. Die drei verletzten Personen mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2103. Vermissung eines 69-Jährigen – Öffentlichkeitsfahndung

Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 16:20 Uhr, verließ ein 69-jähriger seine Wohnung in Neubiberg, in der er gemeinsam mit seiner Ehefrau wohnt, um spazieren zu gehen. Er hätte bis 17:30 Uhr wieder zurück sein sollen, was er aber nicht tat. Der 69-Jährige leidet an Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen u. a. auch mit Einsatz eines Mantrailer-Hundes sowie eines Polizeihubschraubers führten leider nicht zur Auffindung des Vermissten.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden nun vom Kommissariat 14 übernommen.

Beschreibung:

175cm groß, 87 kg, schlanke Statur, nordländische Erscheinung, graue kurze lichte Haare, Tätowierung rechter Oberarm

Bekleidung:

Jeans, blaue Winterjacke (Mc Kinley), blaue Mütze, braune Stiefel (Timberland)

Öffentlichkeitsfahndung (mit Lichtbild):

Die Bayerische Polizei - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung eines 69-Jährigen - Neubiberg (bayern.de)

Zeugenaufruf:

Wer hat den 69-Jährigen gesehen bzw. kann Auskünfte über seinen Aufenthaltsort geben? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich umgehend mit dem Kommissariat 14 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.