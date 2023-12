RAIN, LKR. STRAUBING-BOGEN, ITTLING. Unbekannte haben am Donnerstag, 07.12.2023 in Rain und vermutlich von Mittwoch, 06.12.2023 auf Donnerstag, 07.12.2023 einen schwarzen BMW X5 sowie einen schwarzen BMW X6, die jeweils vor den Anwesen abgestellt waren, entwendet.

Fall 1:

Der schwarze BMW X 5 xDrive40d war versperrt im Hof des Anwesens abgestellt. Vermutlich haben die Täter das Funksignal des mit sog. Keyless-Go-System ausgestatteten Fahrzeug überbrückt und auf diese Weise den BMW im Wert von rund 50.000 Euro entwendet. Die Kripo Deggendorf hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugen, die am Donnerstag, 07.12.2023, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in Rain, im Bereich zwischen der Kirchstraße und Hopfengartenstraße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Das zweite Fahrzeug, ein schwarzer BMW X 6 xDrive40d im Wert von rund 50.000 Euro, wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 06.12.2023 auf Donnerstag, 07.12.2023, auf bislang noch unbekannte Weise entwendet. Das Fahrzeug war ebenfalls versperrt vor dem Anwesen des Eigentümers abgestellt. Die Kripo Deggendorf bittet auch in diesem Fall um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Aiterhofener Straße/Pfaffenmünsterstraße oder im Bereich der dortigen Tankstelle verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Kripo Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor Autodiebstählen schützen können finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 07.12.2023, 10.46 Uhr