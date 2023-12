SCHWEINFURT. Am Montagabend hat ein Tatverdächtiger einen unversperrten Pkw geöffnet, um mutmaßlich Gegenstände aus dem Innenraum zu entwenden. Durch die Auslösung der Alarmanlage wurde der Mann abgeschreckt und flüchtete. Er konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden und sitzt mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt in Untersuchungshaft.

Gegen 23:15 Uhr öffnete ein zunächst Unbekannter die Türe eines Pkws, der in der Bayernstraße in einer Hofeinfahrt geparkt war. Die angegangene Fahrzeugtüre war aufgrund eines technischen Defekts nicht verschlossen. Der Täter löste durch das Öffnen der Türe jedoch die Alarmanlage des Fahrzeugs aus und flüchtete anschließend. Der Fahrzeugbesitzer, der inzwischen auf den versuchten Diebstahl aufmerksam geworden ist, alarmierte die Polizei. Aufgrund von Videoaufzeichnungen des Grundstücks und der somit vorliegenden Aufnahme des Täters, konnte dieser im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut und Aufbruchswerkzeug auf. Intensive Ermittlungen der Polizei ergaben zudem, dass der Tatverdächtige für einen weiteren gleichgelagerten Fall verantwortlich ist.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 41-jährige Algerier am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten und eines vollendeten Diebstahls. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.