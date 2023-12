OBERSTAUFEN. Am Mittwochnachmittag kam der Verkehr auf der B308, zwischen dem Falkenparkplatz und dem Paradies, vollständig zum Erliegen. Grund war plötzlich auftretendes Blitzeis, wodurch es zu zwei Verkehrsunfällen kam. Ein Reisebus rutschte auf spiegelglatter Fahrbahn in das Heck eines Lkws. Die 36 Fahrgäste konnten ihre Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen. Zweihundert Meter weiter rutschte ein Linienbus, ohne Passagiere, seitlich in einen entgegenkommenden Lkw. Bei den Vorfällen gab es glücklicherweise keine Verletzten. Die B308 musste zwischen Hopfen und Oberstaufen für fünf Stunden von der freiwilligen Feuerwehr Oberstaufen gesperrt werden. Die verkeilten Fahrzeuge wurden mit speziellen Abschleppwagen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 27.000,- Euro (PSt. Oberstaufen)

