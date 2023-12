POING, LKRS.EBERSBERG.Unbekannte sprengten am gestrigen Abend einen Zigarettenautomaten in Poing und erbeuteten Teile des Inhaltes. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Ermittlungen führten die Täter gegen 19:45 Uhr einen Böller in einen Automaten an der Ecke Osterfeldweg und Schwabener Straße ein und brachten diesen zur Zündung. Durch die so herbeigeführte Explosion wurde der Ausgabeautomat zerstört. Die Unbekannten entnahmen eine auf diese Weise freigelegte Bargeldcassette mit unbekanntem Inhalt sowie eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und entfernten sich vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 mitzuteilen.