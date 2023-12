MEMMINGEN. Am Montag, den 04.12.2023, gegen 21:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann im Bereich der Ottobeurergasse auf offener Straße von zwei anfangs unbekannten Männern beraubt. Die Beamten nahmen wenig später zwei Tatverdächtige fest, die nun in Untersuchungshaft sitzen.

Das Opfer hatte wenige Minuten vor der Tat an einem Geldautomaten in der Lindentorstraße Bargeld abgehoben, als er von den beiden 35- und 40-jährigen mutmaßlichen Tätern gewaltsam angegangen wurde. Nachdem einer der Männer dem Opfer den Geldbeutel aus der Hand gerissen hatte, flüchteten beide in Richtung Reichshainpark.

Der Geschädigte sprach daraufhin geistesgegenwärtig einen vorbeikommenden 23-jährigen Pkw-Fahrer an und bat diesen um Hilfe. Beide verfolgten schließlich zu Fuß die flüchtenden Männer. Sie konnten den Jüngeren der Beiden im Bereich Bahnhofstraße einholen und überwältigen. Aufgrund einer genauen Täterbeschreibung gelang es einer fahndenden Polizeistreife der Polizeiinspektion Memmingen wenig später, auch den zweiten Mann im Bereich der Webergasse aufzugreifen und festzunehmen.

Aufgrund der Schwere des Deliktes werden die weiteren Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt. Beide Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen noch am Folgetag beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Diesem reichte die vorliegende Beweislage aus, um die beiden Tatverdächtigen postwendend in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Beamten brachten sie in zwei verschiede bayerische Haftanstalten. (KPI Memmingen)

