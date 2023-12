WÖRTH A.D.DONAU. LKR. REGENSBURG. Am Dienstag, 5. Dezember, wurden der Polizei Klopfgeräusche aus einem LKW mitgeteilt. Nach dem Öffnen fand die Polizei fünf Personen, welche auf diese Weise nach Deutschland einreisten.

Am gestrigen Dienstag, 05.12.2023, wurde der Polizei gegen 15 Uhr ein aus einem LKW-Auflieger kommendes Klopfen mitgeteilt. Der Lkw war auf dem Parkplatz „Wellerbach“ der BAB A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt (Gemeinde Wörth a. d. Donau) geparkt. Eine Überprüfung ergab, dass sich auf der Ladefläche fünf Personen, vier Frauen und ein Mann im Alter von 28 bis 34 Jahren aus Äthiopien stammend, befanden. Die Asylsuchenden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Erstaufnahmeeinrichtung verbracht. Gegen den Lkw-Fahrer wurde aufgrund des Verdachts eines Schleusungsdeliktes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.