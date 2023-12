BAD GÖNENBACH / BAB 7. Am frühen Abend des 04.12.2023 kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizei Pfronten an der Anschlussstelle Bad Grönenbach einen mit zwei Männern besetzten Pkw. Die Beamten fanden bei ihnen eine größere Menge Betäubungsmittel.

Die Männer waren mit ihrem Fahrzeug auf der BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs und die Schleierfahnder führten eine Kontrolle durch. Während der Überprüfung der Insassen entnahm der Beifahrer eine Einkaufstasche aus dem Fußraum und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, den 29-jährigen Mann einzuholen und vorläufig festzunehmen. Den Fahrer des Fahrzeugs, einen 30-jähriger Mann, welcher versuchte sich in der Nähe zu verstecken, nahmen die Beamten ebenfalls kurze Zeit später vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchung war der Grund des Fluchtversuches schnell gefunden. Insgesamt fanden die Fahnder etwa zwei Kilogramm Marihuana und stellten dieses sicher. Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nach Erlass von Untersuchungshaftbefehlen wurden beide in Bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führen die Rauschgiftfahnder der Memminger Kriminalpolizei. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).