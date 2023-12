Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LKR. COBURG / KRONACH / LICHTENFELS / HOF. Seit September 2023 hatte eine Serie von Zigarettenautomatenaufbrüchen die Coburger Kriminalpolizei beschäftigt. Jetzt war die eingerichtete Ermittlungsgruppe erfolgreich. Vier Tatverdächtige gingen den Ermittlern ins Netz und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Haft.

Eine unbekannte Tätergruppe hatte sich seit Mitte September durch die Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels und Hof bewegt. Bis Dienstag, 5. Dezember, hatten sie sich an mittlerweile 35 Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Teils hatten sie die Automaten an Ort und Stelle aufgeflext, teils komplett von der Wand gerissen und in der näheren Umgebung auf Feld- oder Waldwegen geöffnet und zurückgelassen. Die Täter verursachten auf diese Weise einen Sachschaden von über 180.000 Euro an Automaten und Gebäuden. Der Gesamtwert an gestohlenem Geld und Zigaretten beträgt mehr als 72.000 Euro.

Um die Untersuchungen voranzutreiben, hatte die Kriminalpolizeiinspektion Coburg eine gesonderte Ermittlungsgruppe, die EG „Automat“, eingerichtet. Durch die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben und das Bayerische Landeskriminalamt erfuhren die Beamten wertvolle Unterstützung. Jetzt wurde die Arbeit der Ermittler von Erfolg gekrönt:

In der Nacht zum Dienstag war Automat Nummer 36 an der Reihe. Gegen 0.45 Uhr hebelten die Täter diesen in Nordhalben im Landkreis Kronach von der Hauswand einer Gaststätte. Anwohner meldeten die lauten Geräusche bei der Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fluchtfahrzeug, ein Audi A6 mit polnischer Zulassung, gesichtet. Unter Zusammenwirken zahlreicher Polizeistreifen oberfränkischer Dienststellen konnten die Täter schließlich im Bereich Geroldsgrün im Landkreis Hof gestoppt und festgenommen werden. Es handelte sich um vier Georgier ohne festen Wohnsitz im Alter von 19, 24, 28 und 31 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach Haftbefehl gegen die vier Tatverdächtigen. In verschiedenen Justizvollzugsanstalten warten die Männer nun auf den weiteren Fortgang ihrer Strafverfahren.