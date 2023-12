2091. Fußgänger nach Sturz im Krankenhaus verstorben – Unterhaching

Am Freitag, 01.12.2023, gegen 16:30 Uhr, befand sich ein 83-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Spaziergang in der Isartalstraße. Hier konnte er von einer bislang unbekannten Person im Schnee liegend bewusstlos aufgefunden werden. Ob der 83-Jährige aufgrund der Glätte oder einer Erkrankung stürzte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Durch den Sturz wurde der 83-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er am Sonntag, 03.12.2023, aufgrund seiner Verletzungen verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2092. Brandfall – Hadern

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 19:00 Uhr, erreichten den Polizeinotruf 110 mehrere Mitteilungen, über einen brennenden Balkon im Bereich des Stiftsbogens. Vor Ort befand sich der Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Wohnung.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Die Wohnung wurde stark beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch Teil der Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt werden.

2093. Körperverletzungsdelikt; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Obersendling

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 17:15 Uhr, befand sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit einer Freundin am Abgang des U-Bahnhofes Machtlfinger Straße. Als eine Gruppe von Jugendlichen an ihnen vorbeiging, wurde die 21-Jährige unvermittelt und grundlos mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchteten die Täter.

Zwei Zeugen verständigten den Polizeinotruf 110 und verfolgten zwei der Täter bis zum U-Bahnhof Aidenbachstraße. Dort wurden die beiden Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) durch die eingesetzten Streifen angetroffen. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die 21-Jährige musste durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2094. Einbruch in Wohnung – Laim

Am Dienstag, 05.12.2023, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Anschließend wurde die Wohnung nach Stehlgut durchsucht und sie flüchteten mit bislang unbekannter Beute über den Betretungsweg.

Als der 35-jährige Bewohner in die Wohnung zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch und verständigte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hufnagelstraße, Hans-Thonauer-Straße, Rattenhuberstraße und Nördlinger Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2095. Einbruch in gewerbliches Objekt – Sendling

Im Tatzeitraum von Montag, 04.12.2023, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 05.12.2023, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein gewerbliches Objekt.

Dort entwendeten die Täter mehrere elektronische Geräte, Fahrzeugbriefe und Fahrzeugschlüssel. Außerdem erbeuteten sie einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Im Anschluss konnten die Täter unerkannt mit der Beute flüchten.

Nachdem der 54-jährige Inhaber den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauffstraße, Albert-Roßhaupter-Straße, Weilheimer Straße und Luise-Kiesselbach-Platz (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2096. Versuchter Einbruch in Geschäft – Sendling

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 07:45 Uhr, verständigte ein 55-jähriger Geschäftsinhaber den Polizeinotruf 110, da er an der Eingangstür Einbruchsspuren feststellen konnte. Der Tatzeitraum kann von Montag, 04.12.2023, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 05.12.2023, 07:30 Uhr, eingeschränkt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Geschäft nicht betreten. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauffstraße, Albert-Roßhaupter-Straße, Weilheimer Straße und Luise-Kiesselbach-Platz (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2097. Brand auf einer Baustelle – Bogenhausen

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Münchner Polizei eine Nachricht von der integrierten Leitstelle über einen Brand auf einer Baustelle im Bereich der Vogelweidestraße in Bogenhausen. Dort war es aus bislang nicht geklärten Gründen zu einem Brand beim dortigen Rohbau gekommen. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer von dortigen Bauarbeitern gelöscht werden. Zehn auf der Baustelle befindliche Personen wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

An der Einsatzörtlichkeit wurden durch die Polizei Verkehrsmaßnahmen durchgeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2098. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuperlach

Am Samstag, 02.12.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es am Taxistand vor einem Einkaufszentrum (Thomas-Dehler-Straße/Hanns-Seidel-Platz) zu einer Beleidigung eines 47-jährigen Taxifahrers mit Wohnsitz in München. Dieser wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person ausländerfeindlich beleidigt. Zudem versuchte die Person vom Taxifahrer mittels eines Mobiltelefons Lichtbilder zu fertigen, woraufhin es zu einem Gerangel um das Mobiltelefon kam. Im weiteren Verlauf wurde der 47-Jährige von der männlichen Person mehrmals tätlich angegriffen. Hierdurch wurde der 47-Jährige verletzt. Nach der Tat entfernte sich der bislang unbekannte Täter.

Einige Stunden nach dem Vorfall erstattete der Taxifahrer Anzeige bei der Polizeiinspektion 24 (Perlach).

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, 170 cm groß, athletisch wirkender Körperbau, helle Hautfarbe, sprach mit niederbayerischem Dialekt; bekleidet mit schwarzer Mütze, Brille, schwarzer Weste, grüner Hose, grauem Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum am Samstag, 02.12.2023, zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr, im Bereich der Haltestelle Thomas-Dehler-Straße 10 Ecke Hanns-Seidel-Platz (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.