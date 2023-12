KIRCHENLAMITZ, LKR. WUNSIEDEL / WEIßDORF, REHAU, LKR. HOF. Am Montag beschäftigten zwei Großbrände und ein Kleinbrand die Polizei und die örtlichen Feuerwehren. In allen Fällen hatte die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen übernommen. Inzwischen können die Kriminalbeamten einen Zusammenhang der Brände ausschließen.

Zunächst war am Montagvormittag, 11.30 Uhr, eine Vereinshütte in Brand geraten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zur Brandursache in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Diese ist weiterhin unklar.

Am Abend gerieten dann innerhalb kurzer Zeit zwei Scheunen in Brand:

Im Kirchenlamitzer Ortsteil Fahrenbühl brach gegen 17.30 Uhr ein Brand in der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren Arbeiten an einer gefrorenen Wasserleitung in der Scheune brandursächlich. Die Wasserleitung sollte durch Erhitzen wieder aufgetaut werden. In Folge der Hitzeentwicklung an der Leitung war das Feuer ausgebrochen.

Gegen 20.40 Uhr brannte der Schuppenanbau eines Wohnhauses samt angrenzender Scheune in dem nahe gelegenen Weißdorf ab. Hier steht die Brandursache noch nicht fest, allerdings können die Kriminalbeamten bereits jetzt eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen.