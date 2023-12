ERLANGEN. (1417) Am Mittwochvormittag (06.12.2023) sorgte ein verdächtiger Gegenstand in einer Erlanger Berufsschule für einen Polizeieinsatz. Der Unterricht wurde vorzeitig beendet.



Gegen 10:00 Uhr wurde ein verdächtiger Gegenstand in einer Toilette eines Schulgebäudes der Berufsschule in der Drausnickstraße / Schillerstraße aufgefunden. Die Schulleitung verständigte daraufhin die Polizei und beendete in enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vorzeitig den Unterricht in dem betroffenen Gebäudeteil.

Die circa 100 Schüler verließen daraufhin eigenständig die Schule. In den Gebäuden, welche sich nicht in dem potentiellen Gefahrenbereich befanden, konnte der Unterricht fortgeführt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fanden im weiteren Verlauf einen sprengstoffähnlichen Gegenstand in der Toilette auf, welcher den Anschein erweckte, dass von diesem eine Gefahr ausgehen könnte. Daraufhin wurden Spezialisten der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen. Die Untersuchung des Gegenstands bestätigte diesen Verdacht jedoch nicht.

Der Polizeieinsatz wurde gegen 12:30 Uhr beendet. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt nun die weiteren Ermittlungen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl