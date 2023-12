Ingolstadt, OT. Oberhaunstadt, 06.12.2023 - Am gestrigen Dienstagabend (05.12.2023) geriet in Oberhaunstadt eine Doppelhaushälfte in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache.

Gegen 19.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle eine in Brand stehende Doppelhaushälfte in der Schäfflerstraße mitgeteilt. Die 74-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt als das Feuer im Erdgeschoß des Hauses ausbrach laut eigener Aussage im ersten Stock. Sie konnte das Gebäude noch selbständig verlassen, wurde jedoch aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation und leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren bis hohen 5-stelligen Eurobetrag.

Zur Klärung der Brandursache ist für heute oder morgen eine Begehung des Brandortes durch die Kriminalpolizei Ingolstadt geplant. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher nicht.