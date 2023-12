Einbruch in zwei Nachbaranwesen - Wer hat etwas gesehen?

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um in zwei Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft einzusteigen. Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem Einbruch, der bereits am Sonntag bekannt wurde.

Dem Sachstand nach ist es zu den Einbrüchen in die beiden Wohnhäuser in der Römerstraße zwischen Samstag, 12:30 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, gekommen. Die Einbrecher verschafften sich in einem Fall über ein Fenster und im benachbarten Haus über die Terrassentür Zutritt zu den Anwesen und durchsuchten die Räume. Die Hausbewohner waren in beiden Fällen nicht zu Hause. Ein Angehöriger hatte nach dem Rechten gesehen und dabei den Einbruch festgestellt. Bei der Aufnahme der ersten Tat haben die Polizeibeamten festgestellt, dass die Unbekannten auch in dem Nachbarhaus gewesen sein müssen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch, ob die Taten mit einem Einbruch in der Straße "Am Schlossblick" in Verbindung stehen. Der Tatort befindet sich nur wenige hundert Meter von der Römerstraße entfernt. Unbekannte waren dort ebenfalls in ein Haus eingestiegen. Die Tat hatte sich, wie bereits berichtet, in der Zeit von Samstag auf Sonntag zugetragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Mehrere Reifen bei Autohandel entwendet - Polizei sucht Zeugen

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag Zugang zu dem Gelände eines Autohändlers verschafft und Komplettreifensätze gestohlen. Die Polizei Obernburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach müssen sich die unbekannten Diebe zwischen Samstag, 00:00 Uhr, und Dienstag 11:30 Uhr, unbemerkt Zutritt zu dem Gewerbegelände im Grundtalring verschafft haben. Hierbei haben sie einen Zaun beschädigt und anschließend Reifen im Wert mehrerer tausend Euro entwendet.

Die Reifen waren in einem Container auf dem Gelände des Autohandels gelagert, der offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde.

Zeugen, die in dem Zusammenhang möglichweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - Unfallbeteiligter gesucht

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zwischen einem Fahrradfahrer und einem unbekannten Pkw sucht die Polizei Miltenberg nun nach möglichen Zeugen des Geschehens. Der Autofahrer hatte sich nach dem Zusammenstoß entfernt, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Unfall soll sich am Montag gegen 06:45 Uhr ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Radfahrer von der Industriestraße in die Straße "In den Seegärten" fahren und dabei die Staatsstraße 2309 queren, als er offensichtlich ein Auto übersah, das Vorfahrt hatte. In der Folge ist es zur Kollision gekommen, bei der sich der 24-Jährige aufgrund des Sturzes leicht verletzte und ärztlich behandeln lassen musste.

Der Autofahrer hielt zwar nach dem Zusammenstoß an, verließ die Unfallstelle jedoch, ohne seine Namen und seine Anschrift anzugeben. Eine nähere Beschreibung des Autos oder des Mannes liegt derzeit nicht vor.

Der Polizei wurde der Unfall erst am Dienstag gemeldet. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht und hoffen auf Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag ist es gegen 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarkts gekommen. Ein silberner Audi, der dort geparkt war, wurde offensichtlich von einem daneben parkenden Fahrzeug mit rotem Lack angefahren und an der linken Seite beschädigt.



ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:50 Uhr, ist es in der Maintalstraße zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein Zaun und eine Mauer zu Schaden gekommen sind. Die ersten Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei deuten darauf hin, dass Pkw der Marke Volvo den Schaden verursacht haben dürfte.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.