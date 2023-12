BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Drei Männer konnten durch eine zivile Streife der Schweinfurter Polizei im Bereich eines Baumarktes beobachtet und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Diese hatten zuvor bereits umfangreiches Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt.

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Baumarktes auf Waren aufmerksam, welche im Außenbereich des Marktes deponiert waren.

Eine zivile Streife der Schweinfurter Polizei stellte gegen 23:00 Uhr zwei rumänische Fahrzeuge im Bereich des Baumarktes fest und kontrollierte diese. In einem der Pkw's konnte umfangreiches Diebesgut festgestellt und sichergestellt werden.

Die drei tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 32 und 35 Jahren wurden mit Unterstützung weiterer Streifen noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die drei Männer am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Bandesdiebstahls an. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.