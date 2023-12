FRIDOLFING, LKR. TRAUNSTEIN. Jede Hilfe zu spät kam für den Fahrer eines Pkw nach der Frontalkollision mit einem Lkw am Dienstagnachmittag, 5. Dezember 2023 auf der Bundesstraße 20 bei Fridolfing. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft untersucht die Polizeiinspektion Laufen jetzt, wie es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kommen konnte. Ein Sachverständiger unterstützt dabei die Polizei.

Zu dem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am heutigen Dienstag (05.12.2023) gegen 14:25 Uhr auf der Bundesstraße 20 bei Fridolfing.

Zur Unfallzeit fuhr ein 29-jähriger Sattelzugfahrer mit seinem Lkw auf der B20 von Laufen kommend in Richtung Tittmoning. Kurz vor Fridolfing, auf Höhe Untergeisenfelden, kam ihm der Fahrer eines VW Golf entgegen, welcher aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Lkw kollidierte. Durch den erheblichen Zusammenstoß fingen beide Fahrzeuge sofort Feuer und gerieten in Vollbrand. Der Lkw-Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Er kam mit dem Rettungsdienst in eine umliegende Klinik. Für den Fahrer des VW Golf kam leider jede Rettung zu spät, er verstarb wohl unmittelbar an den Folgen des Zusammenstoßes.

Beide beteiligten Fahrzeuge brannten komplett aus. Der Sattelauflieger war voll beladen mit Fahrzeugteilen, welche zur Brandlöschung von dem Auflieger abgeladen werden mussten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Fridolfing, Kirchanschöring und Pietling waren mit einer großen Zahl an Einsatzkräften vor Ort, ebenso der Rettungsdienst, der Bauhof und die Straßenmeisterei. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Seitens der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde u.a. ein unfalltechnisches und unfallanalytisches Gutachten angeordnet, welches ein Unfallsachverständiger zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges erstellen wird. Der Sachschaden liegt mindestens im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Bundesstraße 20 musste an der betroffenen Teilstrecke für Stunden komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten aufwendig abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde über Kirchanschöring und Götzing umgeleitet. Die Sperrung der B20 dauert bis in die Abendstunden an.