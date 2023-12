WÜRZBURG. Am Samstagvormittag ist es zu einem Brand in einem Bereich des König-Ludwig-Hauses gekommen. Die Kriminalpolizei Würzburg geht ihren aktuellen Ermittlungen nach davon aus, dass eine Patientin das Feuer verursacht hat.



Wie bereits berichtet, kam es am Samstag gegen 10:20 Uhr zu einem Einsatz im Bereich des „Zentrums für seelische Gesundheit“ (ZSG). Hierbei wurden zwei Personen leicht durch eine Rauchgasintoxikation verletzt.



Die vorläufigen Ermittlungen ergaben nun, dass eine Bewohnerin des „ZSG“ den Brand verursacht haben dürfte. Sie selbst hat sich bei dem Feuer eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt weiter wegen einer versuchten schweren Brandstiftung.