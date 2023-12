BAYREUTH / BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Unbekannte tricksten am Dienstagvormittag zwei Autofahrerinnen aus und stahlen ihre Wertsachen aus den Fahrzeugen.

Auf zwei Parkplätzen in Bayreuth und Bad Berneck schlugen am Dienstagvormittag unbekannte Trickdiebe zu. Gegen 10.15 Uhr bei der Postbank in der Bürgerreuther Straße in Bayreuth und gegen 10.45 Uhr bei einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Bad Berneck.

Die Täter handelten wie folgt: Gezielt gingen sie auf zwei Autofahrerinnen zu, die in ihren geparkten Fahrzeugen saßen. Dann klopften sie an die Scheibe, brachten die beiden Frauen zum Aussteigen und deuteten dann auf Kleingeld, das sie kurz zuvor selbst neben die Autos auf den Boden gelegt hatten. Während die Frauen die Münzen aufhoben, stahlen die Diebe deren Wertsachen aus den Autos und verschwanden. In Bayreuth erbeuteten sie eine graue Handtasche mit Handy, Geldbörse und 60 Euro Bargeld. In Bad Berneck fehlt ein kleiner brauner Lederrucksack mit blauer Ledergeldbörse und 120 Euro Bargeld sowie ein dunkelrotes Schlüsselmäppchen.

Möglicherweise handelte es sich um den- oder dieselben Täter. In beiden Fällen werden sie von den Frauen wie folgt beschrieben:

männlich

20 bis 30 Jahre alt

160 bis 170 Zentimeter groß

kräftige Figur

südländische Erscheinung

schwarzes kurzes Haar

schwarze Jacke, schwarze Mütze

Wenn Sie am Dienstagvormittag Personen mit solchem Aussehen in Bayreuth, Bereich Postbank oder Bad Berneck, Bahnhofstraße gesehen haben oder die gestohlenen Gegenstände auffinden, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Nehmen Sie sich in Acht, wenn Unbekannte auf sie in ihren Autos zukommen. Ein wiederholtes Auftreten der Täter ist wahrscheinlich.