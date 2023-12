HOF. Über das vergangene Wochenende stahlen Unbekannte ein weiteres Wohnmobil von einem Betriebsgelände in Hof. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Diebstahlsserie.



Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag stahlen Unbekannte ein Wohnmobil vom Betriebsgelände eines Autohauses in der Carl-Benz-Straße in Hof. Der weiße Citroën Sunlight V 66 war nicht zugelassen und trug daher keine Kennzeichen. Das Fahrzeug hatte einen Zeitwert von etwa 50.000 Euro. Damit setzt sich eine Serie von Wohnmobildiebstählen fort, die bereits Ende Juli begann und zunächst bis Ende August andauerte. Insgesamt verschwanden so bislang sieben Fahrzeuge aus dem Hofer Stadtgebiet. Es wurde berichtet.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen der Diebstähle und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040.