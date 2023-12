REGENSBURG. Am Samstag, den 2. Dezember, wurde eine 22-jährige Frau am Nachhauseweg von einem bislang Unbekannten angegangen und unsittlich berührt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet zur Ergreifung des Täters um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 1:30 Uhr ging eine 22-jährige Frau in Regensburg zu Fuß nach Hause. Als sie sich in der Augustenstraße befand, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und zu Boden geschubst. Im weiteren Verlauf berührte sie der Mann unsittlich am Oberkörper. Aufgrund der Gegenwehr ließ sie der Unbekannte los und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

südländisches Aussehen

dunkle Augenbrauen

Dreitagebart

Bekleidung: schwarze Jacke, Mütze oder Kapuze

Nun ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg. Wer war am Samstag, 2. Dezember, zischen 00:45 Uhr und 1:45 Uhr im Bereich der Augustenstraße unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jeder Hinweis kann hier von Bedeutung sein!