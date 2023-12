NITTENDORF, LKR. REGENSBURG. Das Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes in Nittendorf führte am Montag, den 4. Dezember 2023, zu einem Polizeieinsatz. Spezialisten des Landeskriminalamtes konnten schnell Entwarnung geben.

Am Montagvormittag wurde bei Brandschutzüberprüfungen in einer Tiefgarage in der Brunnleite in Nittendorf ein verdächtiger Gegenstand festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Die alarmierte Streifenbesatzung kam daraufhin zum Auffindeort. Da zunächst nicht klar war, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, sperrten die Beamten vorsorglich den Bereich ab und verständigten Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts.

Die Fachleute konnten den Gegenstand wenige Stunden später zur weiteren Untersuchung und Bewertung abtransportieren. Nun übernimmt die Kriminalpolizei Regensburg die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.