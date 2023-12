Witterungsbedingte Verkehrsunfälle – Mehrere Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Montagnachmittags kam es in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen auf Grund von Schneefall und Glatteis. Die offensichtliche Unfallursache stand bei einem Teil der Verkehrsunfälle bereits fest – mehrere Pkw waren trotz der Witterung noch nicht auf Winterreifen umgerüstet.



MILTENBERG. Eine 26-Jährge war mit ihrem Peugeot von Walldürn in Richtung Miltenberg unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam die Frau von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw waren Sommerreifen angebracht.



KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein Autobesitzer stellte seinen Ford gegen 12:40 Uhr „Am Scheuerbusch“ ab. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, hatte sich das Auto an der abschüssigen Straße bereits selbstständig gemacht. Dieses überquerte die Einfahrt und den Vorgarten des nächsten Grundstückes und kam schließlich im übernächsten Vorgarten zum Stehen.



KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 46-Jähriger kam auf Grund glatter Straßenverhältnisse mit seinem Auto von der Hanauer Landstraße ab. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt.



WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 51-Jähriger war mit seinem Citroen von Wiesen nach Kleinkahl unterwegs. Der Mann verschätzte sich auf der schneebedeckten Fahrbahn mit der Straßenführung und landete im Graben. Eine Abschleppung des Pkws war auf Grund der Witterung erst am Folgetag möglich.



ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Ein 19-Jähriger war gegen 21:00 Uhr mit seinem BMW in der Bollenwaldstraße unterwegs und kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte in eine Straßenlaterne und kam dort zum Stehen. An dem BMW waren lediglich Sommerreifen angebracht.



SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Lkw-Fahrer war gegen 16:00 Uhr mit seinem Streufahrzeug von Eichenberg in Richtung Sailauf unterwegs und geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Vier der fünf Fahrzeuginsassen des Ford wurden leicht verletzt und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine 61-Jährige war gegen 14:30 Uhr auf der B26 von Stockstadt nach Babenhausen unterwegs und kam bei Schneefall von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Auch an diesem Pkw waren lediglich Sommerreifen angebracht.



Die unterfränkische Polizei gibt die folgenden Tipps:

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind. Als Faustregel gilt, dass man Winterreifen von "O" bis "O" fahren sollte, also von Oktober bis Ostern.

Denken Sie auch an Eiskratzer und Besen zum Schnee abfegen.

Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen.

Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.

Füllen Sie das Scheibenwischwasser mit ausreichendem Frostschutz auf.

Beachten Sie bei der Fahrt die folgenden Punkte:

Geschwindigkeit anpassen

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an!

Abstand halten

Wegen des verlängerten Bremswegs ist es wichtig, den Abstand auf den Vorausfahrenden zu vergrößern. Fahren Sie besonders vorausschauend, um eventuelle Bremsmanöver früh abschätzen zu können!

Vorsicht beim Lenken

Besonders in Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Fahrmanöver zu einem Ausbrechen des Fahrzeuges führen!

Hauptstraßen wählen

In ruhigen Wohnstraßen und auf Schleichwegen ist zwar weniger Verkehr, aber sie sind meist noch nicht geräumt oder gestreut. Auf viel befahrenen Straßen ist meist schon früh morgens der Winterdienst unterwegs!

Vorsicht beim Bremsen

Bremsen Sie frühzeitig! Vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken besteht erhöhte Glättegefahr!