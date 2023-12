ALTDORF B.NÜRNBERG. (1415) Am Dienstagmorgen (05.12.2023) geriet ein Wohnhaus in Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.



Gegen 05.50 Uhr geriet im Stadtteil Oberwellitzleithen aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Brand.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Bewohner im Anwesen, die sich aber aus dem Haus flüchten konnten. Eine der beiden Personen erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ambulant behandelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere einhunderttausend Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.



Erstellt durch: Stefan Schmid / bl