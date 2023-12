REHAU, LKR. HOF. Am Montag geriet eine Vereinshütte in Rehau in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand der Holzhütte im Rehauer Gemeindeteil Faßmannsreuth und wählte den Notruf. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren Rehau und Faßmannsreuth brannte die Vereinshütte vollständig ab. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.