2083. Wechselseitige Körperverletzung – Schwabing

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 18:50 Uhr, kam es an der Bushaltestelle Münchner Freiheit zu einer Streitigkeit zwischen einem 29-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising und einem 50-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei dem 50-Jährigen handelt es sich um einen Busfahrer, der außerhalb seines Busses seine Pause verbrachte. Der 29-Jährige war ein Passant und beide gerieten in Streit, als sie sich versehentlich im Vorbeigehen angerempelt hatten.

Der 29-Jährige beleidigte den 50-Jährigen verbal. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 29-Jährige dem 50-Jährigen eine mitgeführte Glasflasche auf den Kopf schlug. Der 50-Jähriger erlitt blutende Wunden. Der 29-Jährige wurde ebenfalls verletzt.

Anwesende Passanten trennten die beiden Männer voneinander und leisteten Erste Hilfe bei den Verletzungen. Zudem wurden der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige verzichtete vor Ort auf eine medizinische Behandlung.

Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 29-Jährigen wird zudem wegen Beleidigung ermittelt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Freiheit (Bushaltestelle) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2084. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstählen aus mehreren Kraftfahrzeugen – Altstadt

Im Zeitraum von Samstag, 18.11.2023, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 19.11.2023, 10:30 Uhr, wurden in einem Parkhaus am Karlsplatz insgesamt sechs Fahrzeuge von einem damals noch unbekannten männlichen Täter angegangen. Hierbei wurden Fensterscheiben eingeschlagen und diverse Wertsachen aus dem Inneren der Fahrzeuge entwendet. Vor Ort konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Hierauf erkannten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 11 einen 20-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Tatverdächtige war den Polizeibeamten bereits durch zurückliegende Straftaten bekannt.

Am Sonntag, 03.12.2023, gegen 22:00 Uhr, konnte eine Streife der Polizeiinspektion 11 den Tatverdächtigen in der Landwehrstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Kontrolle war der 20-Jährige sofort geständig. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) führt die fortlaufenden Ermittlungen.

2085. Einbruch in Büro – Milbertshofen

Im Zeitraum von Sonntag, 03.12.2023, 13:00 Uhr, bis Montag, 04.12.2023, 08:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hauptzugangstür in ein Büro ein.

Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Täter flüchteten anschließend daraufhin über ein Fenster aus dem Büro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Knorrstraße, Kantstraße und Frauenstädtstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2086. Einbruch in Gaststätte – Moosach

Im Zeitraum von Sonntag, 03.12.2023, 23:15 Uhr, bis Montag, 04.12.2023, 10:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein.

Dort wurden mehrere Spielautomaten angegangen und das darin befindliche Bargeld entnommen. Zudem wurden noch Getränke entwendet.

Die Täter flüchteten nach der Tatbegehung auf dem Betretungsweg aus der Gaststätte.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gruithuisenstraße, Allacher Straße und Penzoltstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2087. Wohnungseinbruch – Schwabing

Am Montag, 04.12.2023, zwischen 10:00 Uhr bis 23:15 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Hochparterre ein. Sie überstiegen hier eine Balkonbrüstung und öffneten gewaltsam die Balkontür.

Im Wohnbereich wurden mehrere Zimmer durchsucht und sie konnten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden.

Die Täter verließen daraufhin die Wohnung auf dem Betretungsweg.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moltkestraße, Viktoriastraße und Destouchesstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2088. Brandfall – Feldmoching

Am Montag, 04.12.2023, gegen 13:50 Uhr, bemerkte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Brand in einem Zimmer. Bei dem Zimmer handelt es sich um eine Unterkunftsgelegenheit für Mitarbeiter einer Gaststätte. Der Bewohner des Zimmers, das an die Gaststättenküche angrenzt, war zum Zeitpunkt der Brandfeststellung nicht zugegen.

Nachdem er den Notruf abgesetzt hatte, versuchte der 35-Jährige vergeblich das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Hierbei zog er sich Brandverletzungen zu und erlitt zudem eine Rauchgasvergiftung, weshalb er später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr München konnte das Feuer zügig löschen. Durch Ruß und Rauch wurden die angrenzenden Geschäftsräume der Gaststätte sowie angrenzende Wohnräume der Angestellten in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Aufgrund der ersten Feststellungen am Brandort könnte eine brennende Kerze den Brand ausgelöst haben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

2089. Trickdiebstahl – Forstenried

Am Montag, 04.12.2023, gegen 15:00 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter Täter gegenüber einer über 90-Jährigen mit Wohnsitz in München vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses als Heizungsmonteur aus und verschaffte sich so Zugang zu dem Gebäude in welchem die Seniorin wohnt.

Kurz darauf klingelte er an der Wohnungstür der Frau und erklärte ihr, dass er Arbeiten an der Heizungsanlage durchführen müsse. Während er die über 90-Jährige unter dem Vorwand, sie müsse den Wasserfluss im Bad beobachten ablenkte, entwendete der Täter eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Danach verließ er die Wohnung.

Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Es wurde eine Sofortfahndung im näheren Umfeld durchgeführt, welche allerdings keine Hinweise auf den Täter erbrachte. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, auffällig dicke Figur, rundes Gesicht, leichter ausländischer Akzent, osteuropäische Erscheinung, dunkle Haare, dunkle Augen, kein Bart; weiße Arbeitshose und heller Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schaffhauser Straße, Züricher Straße, Winterthurer Straße und Forstenrieder Allee (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2090. Trickdiebstahl – Altstadt

Am Montag, 04.12.2023, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München im Sperrengeschoss am U-Bahnhof Odeonsplatz von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, ob dieser ihm Geld wechseln könnte. Der hilfsbereite 62-Jährige holte hierauf sein Portemonnaie hervor. Durch die hierbei geschaffene körperliche Nähe, griff der Täter in das Portemonnaie des 62-Jährigen und entwendete unbemerkt Bargeld in Höhe von mehr als hundert Euro.

Der 62-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem sich der Täter bereits wieder entfernt hatte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Es wurde eine Anzeige wegen Trickdiebstahls aufgenommen.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei warnt vor Geldwechselbetrügern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, auf der Straße keinen Geldwechselwünschen unbekannter Personen nachzukommen.