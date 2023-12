ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. In der Zeit von Samstag (02.04.2023) 18.00 Uhr auf Montag (04.12.2023) 07.30 Uhr wurde in einen Baumarkt in der Griesbacher Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben aus einem Tresor Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt des Baumarktes. Der darin befindliche Tresor wurde ebenso gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Die Tatverdächtigen verursachten einen Sachschaden von rund 5000 bis 10.000 Euro. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die im Zeitraum von Samstag bis Montag im Bereich der Griesbacher Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, Hinweise an die Kripo Passau unter der 0851/95110 zu melden.

Veröffentlicht am 05.12.2023 um 09.15 Uhr