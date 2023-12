ODELZHAUSEN, LKR. DACHAU Am 05.12.2023, gegen 02.10 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Oberbayern – Nord Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der BAB A8 Fahrtrichtung München, im Bereich der Anschlussstelle Odelzhausen. Bereits in der Erstmitteilung hatten Zeugen von tödlich verletzten Fahrzeuginsassen in einem Pkw gesprochen. Als die Streifenbesatzungen der örtlich zuständigen Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck und der unterstützenden Polizeiinspektion Dachau am Unfallort eintrafen, war der Tod von Fahrer und Beifahrer eines Pkw bereits durch einen Notarzt festgestellt worden.

Der Pkw war gegen 02.05 Uhr unter das Heck eines Sattelzugs geraten, welcher auf Höhe des Beschleunigers der Anschlussstelle Odelzhausen in Fahrtrichtung München quer stand und in die mittlere Fahrspur geragt hatte. Durch die Dynamik des Aufpralls waren die tödlichen Verletzungen der Pkw-Insassen verursacht worden. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 64jähriger aus dem Landkreis Bergstraße in Hessen, erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt war die Teerdecke der Fahrbahn durch überfrierende Nässe spiegelglatt.

Die Maßnahmen zur Identifizierung der verstorbenen Pkw – Insassen dauern an.

An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Am Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Von der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft München II wurde, neben weiteren strafprozessualen Maßnahmen, die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

Die Totalsperrung der A8 in Fahrtrichtung München, ab der AS Adelzhausen, dauert an. Mit Freigabe der Richtungsfahrbahn München ist erst nach Ende der gutachterlichen Tätigkeit, der Bergung der Fahrzeuge und der Verstorbenen, zu rechnen. Diese Arbeiten dürften auch unter günstigsten Umständen erst gegen 10.30 Uhr abgeschlossen sein.

An der Unfallstelle befanden sich die freiwilligen Feuerwehren aus Dachau und Odelzhausen mit starken Kräften im Einsatz. Der Einsatz der Rettungskräfte wurden von den Autobahnmeistereien A-Plus und München-West flankiert. Ferner befand sich ein Fachberater des THW Dachau an der Unfallstelle.