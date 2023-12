Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

KLEINHEUBACH, LKR MILTENBERG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen mit der Beute unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Am Schloßblick" zwischen Samstag, 04:30 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen und entwendete Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Hausbewohner waren nicht zu Hause. Eine Angehörige hatte nach dem Rechten gesehen und dabei den Einbruch festgestellt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

A3 - Eine Fahrzeugkontrolle - Vielzahl an Verstößen

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben am Sonntagnachmittag einen Opel aus dem Verkehr gezogen und gleich mehrere Strafverfahren einleiten müssen.

Die Streife der Autobahnpolizei hielt den Opel gegen 16:30 Uhr an der Rastanlage Spessart Süd an. Der 34-jährige Fahrer war mit einem Beifahrer in Richtung Süden unterwegs. Gleich zu Beginn der Kontrolle war klar, dass der Mann am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf mussten die Polizisten jedoch noch mehr Straftaten und Verstöße feststellen.

Das Auto war weder versichert, noch waren die Kennzeichen dafür gültig. Für den Opel fehlte schlichtweg die Zulassung. Damit allerdings nicht genug. Neben einem Einhandmesser, dass der Mann nicht bei sich haben durfte, fand die Streife auch noch über einhundert Gramm Marihuana in dem Fahrzeug. Der 34-Jährige räumte ein, dass die Betäubungsmittel ihm gehören würden und er darüber hinaus erst kurz vor der Fahrt Cannabis konsumiert habe.

Neben der Sicherstellung des Marihuanas und des Messers war eine Blutentnahme die Folge. Das Auto musste ebenfalls sichergestellt werden. Gegen den Opelfahrer haben die Beamten entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Seinen Beifahrer, der offensichtlich mit den Verstößen nichts zu tun hatte, konnte der 34-Jährige erst wieder begleiten, nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend hat ein Zeuge gegen 20:00 Uhr beobachtet, dass ein silberner BMW auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Stadt fahrend gegen die Leitplanke gefahren sei. Das Fahrzeug hat sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt. Eine nähere Beschreibung des Pkws liegt nicht vor.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Samstag, 23:55 Uhr, und Sonntag, 10:45 Uhr, hat ein Unbekannter einen gläsernen Lampenschirm im Außenbereich eines Restaurants in der Grünewaldstraße offensichtlich mutwillig beschädigt.



HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, wurden Außenboxen auf der Ladefläche eine Mercedes Sprinter gewaltsam geöffnet und unter anderem eine Bohrmaschine entwendet. Das Fahrzeug stand in der Zeit im Hüttenwiesenweg.



HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, hat bereits in der Zeit zwischen dem 30. November, 14:00 Uhr, und dem 01. Dezember, 09:30 Uhr, ein Unbekannter die Toiletten am örtlichen Friedhof beschädigt. Es wurden sowohl Wände beschmiert und auch die Abflüsse an Waschbecken beschädigt.



STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag, 11:30 Uhr, wurden beide Kennzeichen von einem schwarzen VW Golf entwendet. Der unbekannte Täter hat die Schilder samt Halterung abgerissen. Das Auto war in einem Hof in der Goethestraße abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag ist es gegen 19:00 Uhr zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw auf der Kreisstraße AB 18 auf der Strecke zwischen Dörnsteinbach und Niedersteinbach gekommen. Die Fahrerin eines grauen Opels hatte den Unfall gemeldet, nachdem das andere, als schwarz beschriebene, Fahrzeug ohne anzuhalten weitergefahren war.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, wurde ein geschmiedeter Christbaumständer von einem Verkaufsstand an dem örtlichen Weihnachtsmarkt "Am Stadttor" entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.