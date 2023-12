Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LKR. LICHTENFELS. Am vergangenen Mittwoch, 29. November, überführten Beamte der Kriminalpolizei Coburg zwei Männer bei einem Drogengeschäft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt nun einer der beiden in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen der Kripo Coburg, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben, führten am Mittwochmittag zur Festnahme zweier Männer. Als diese im Landkreis Lichtenfels ein Drogengeschäft abschließen wollten, schlugen die Polizisten zu: Sie nahmen die Männer im Alter von 35 und 44 Jahren vorläufig fest. Außerdem fanden sie Kokain im niedrigen dreistelligen Grammbereich sowie mehrere Kilogramm Marihuana und beschlagnahmten das Rauschgift. Der Verkehrswert der Drogen bewegt sich im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Am Donnerstagmittag wurde einer der Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ dieser Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein. Der 44-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.