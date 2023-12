WEISSENSBERG. Am Sonntagmittag befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Pkw-Lenker die B 31 in Richtung Anschlussstelle Sigmarszell/BAB 96. Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte, war der 55-Jährige mit seinem Pkw zunächst ins Schleudern geraten und kollidierte anschließend frontal mit dem Pkw des 45-Jährigen. Der 45-Jährige Pkw-Fahrer sowie dessen beiden Kinder (10 und 13 Jahre) wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 55-jährige Pkw-Lenker wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Seine 56-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. An beiden beteiligten Pkws entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf ca. 25000,- Euro geschätzt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) ein Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die B 31 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen für ca. fünf Stunden gesperrt. (PI Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).