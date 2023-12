2617 - Einsatzlage aufgrund des Schneefalls

Bereich PP Schwaben Nord - Aufgrund des starken Schneefalls im Laufe des Freitags und der Nacht auf Samstag, kam es im gesamten Bereich des PP Schwaben Nord zu einem erhöhten Einsatzaufkommen.

Die Verkehrsunfälle häuften sich aufgrund Glätte, glücklicherweise handelte es sich beim Großteil lediglich um Sachschäden. Viele Meldungen von umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen gingen bei der Einsatzzentrale ein. Im Bereich der Landinspektionen gab es teilweise Straßensperren in Waldgebieten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, die Geschwindigkeit im Straßenverkehr der Witterung anzupassen, da vielerorts Glätte herrscht. Bitte achten Sie auch auf die großen Schneemassen im Bereich von Bäumen oder auf Dachlawinen im Bereich von Gebäuden.

2618 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

A8/ FR München/ Zwischen AS Zusmarshausen und Adelsried - Bereits am Freitag (01.12.23) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A8. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den mittleren der drei Fahrstreifen.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Außenschutzplanke.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Das Fahrzeug wurde massiv an der Front beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Winterreifen ausgestattet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

2619 - Zeugensuche nach Unfallflucht

B17/ FR Norden/ AS Stuttgarter Straße - Am Freitag (01.12.23) zwischen 00:00 Uhr und 08:45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kraftfahrzeug offenbar an der Unfallörtlichkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt, der daraufhin umfiel.

Durch das Schadensbild ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers massiv an der Front beschädigt sein muss. Da jedoch vor Ort keine Fahrzeugteile mehr aufzufinden waren, ist der Fahrer offenbar ausgestiegen und hat diese weggeräumt.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet nun um Zeugenhinweise zu diesem Unfall unter der Tel. 0821/323-1910.

2620 - Driftübung gescheitert

Nördlingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:50 Uhr endete eine Pkw-Fahrt mit gescheiterten „Driftübungen“ auf der Kaiserwiese glimpflich für vier Jugendliche. Ein 23-jähriger Pkw-Führer steuerte seinen Pkw eine Weile über die Kaiserwiese, führte hierbei Driftübungen aus und verlor schlussendlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte frontal in die angrenzende Ankerhalle und beschädigte die Fassade der Halle. Die drei jugendlichen Mitfahrer, sowie der Pkw-Führer selbst blieben nach eigenen Angaben unverletzt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Die Fassade der Halle wies einen Schaden von ca. 5000 Euro auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen, sowie ein Rettungswagen rückten aufgrund der über Notruf eingegangenen Mitteilung ebenfalls aus, wurden letztlich jedoch nicht mehr benötigt.

2621 - Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Nördlingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.12.23) kam es gegen 00:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Tunnels in der Wemdinger Straße. Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger waren auf dem Heimweg, als ein Pkw vorbeifuhr und ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger ausstiegen.

Im weiteren Verlauf wurden die beiden Fußgänger geschlagen und der 17-Jährige wurde mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss und konnten im Rahmen der Fahndung und an den Wohnadressen nicht mehr festgestellt werden.

Die Geschädigten erlitten durch den Angriff eine blutige Lippe und eine Verletzung am Oberschenkel. Eine lebensbedrohliche oder schwere Verletzung wurde durch den Stich nicht verursacht.

2622 - Aggressiver Besucher auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt

Meitingen - Am 02.12.2023 gegen 19:20 Uhr kam es zum Streit zwischen einem 37- und einem 19-Jährigen auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt. In der Folge der Auseinandersetzung verpasste der 37-Jährige dem Jüngeren einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Auch den hinzugezogenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 37-Jährige äußerst aggressiv, trat nach diesen und beleidigte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit etlichen Anzeigen rechnen.