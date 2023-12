NÜRNBERG. (1410) Nachdem ein 22-Jähriger in der Nacht zum Sonntag (03.12.2023) auf der Tanzfläche Pfefferspray versprüht hat, befand sich die Polizei vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt. Hier wurden die Beamten zunächst von einem Unbeteiligten angegriffen. Als sie den Mann festnahmen, versuchte sein Begleiter, ihn zu befreien.



Gegen 02:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Bahnhofstraße gerufen. Ein 22-jähriger Mann hatte seinen Kontrahenten auf der Tanzfläche zunächst mit Schlägen traktiert und im weiteren Verlauf Pfefferspray in dessen Gesicht gesprüht. In der Folge klagten mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden.

Als die Beamten den Sachverhalt vor der Diskothek aufnahmen, kam ein 29-jähriger, an der vorangegangenen Auseinandersetzung nicht beteiligter Mann auf die Streifenbesatzung zu und griff diese unvermittelt an. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und legten ihm Handfesseln an. In diesem Moment näherte sich sein 20-jähriger Begleiter und versuchte, den 29-Jährigen gewaltsam zu befreien.

Hinzugezogene Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen auch den 20-Jährigen vorläufig fest. Sowohl der 29-Jährige als auch sein Begleiter leisteten bei ihrer Festnahme Widerstand. Ein Polizeibeamter zog sich dabei eine leichte Verletzung an der Hand zu.

Der 22-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung verantworten. Gegen den 29-jährigen Mann leiteten die Polizeibeamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Der 20-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung strafrechtlich verantworten.



