ERLANGEN. (1408) In der Nacht zum Sonntag (03.12.2023) brach ein Unbekannter in eine Selbstbedienungstankstelle in Erlangen-Bruck ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.



Eine unbekannte Person verschaffte sich gegen 02:30 Uhr Zugang zu dem als Verkaufsraum verwendeten Baucontainer einer Tankstelle in der Bunsenstraße. Hieraus entwendete der Unbekannte unter anderem mehrere Stangen Zigaretten. Anschließend flüchtete er in Richtung Anschützstraße.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit Unterstützung mehrerer Diensthundeführer und eines Polizeihubschraubers fahndeten umgehend nach dem Einbrecher – ohne Erfolg.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

Schlanke Figur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarze Mütze, graue Schuhe.

Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler