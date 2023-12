Mehrere Wohnungseinbrüche im Laufe des Wochenendes – Kriminalpolizei sucht Zeugen

BAYERISCHER UNTERMAIN. Unbekannte haben sich in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg Zutritt zu mehreren Häusern verschafft und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg sucht Zeugen und gibt nützliche Tipps, wie man Einbrüche verhindern kann.

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. Unbekannte sind am Samstag zwischen 08:30 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentüre in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck entwendet.

DAMMBACH, OT WINTERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 18:50 Uhr und 23:45 Uhr, war ein Einfamilienhaus in der Kurmainzer Straße das Ziel von Unbekannten. Über ein Fenster gelangten die Unbekannten ins Haus und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

BESSENBACH, OT STRAßBESSENBACH, LKR. ASCHAFEFNBURG. Gleich zwei Einfamilienhäuser waren im Laufe des Samstags Ziel von Unbekannten. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 07:45 Uhr und 21:00 Uhr im Rosenweg. Die Täter flüchteten ohne Tatbeute. Bei einem zweiten Einbruch zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Diebstahl aus Gaststätte - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am Samstagabend aus einem italienischen Restaurant eine Geldbörse entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach lenkte der Unbekannte am Samstag, gegen 21:40 Uhr, die Bedienung des Restaurants in der Obernburger Straße ab. In der Folge entwendete er die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

25-35 Jahre alt

Kräftig

Kurze schwarze Haare

Hellgrauer Pullover mit schwarzer Schrift und dunkelblaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Firmengebäude das Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

ELSENFELD U. KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. In zwei Fällen sind Unbekannte am Samstag in Firmen eingestiegen und mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugen.

Erster Einbruch am frühen Samstagmorgen

Nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 04:30 Uhr begab sich ein Unbekannter in eine Werkstatt in der Vital-Daenen-Straße in Trennfurt und entwendete Bargeld und einen Laptop. Im Anschluss konnte er unerkannt flüchten.

Weiterer Einbruch am Samstagabend

Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gelangte ein Unbekannter am Samstag, gegen 22:45 Uhr, in eine Sanitär-Firma am Stachus. Nach aktuellem Sachstand flüchtete der Täter ohne Tatbeute.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Kräftig, rund 110 kg

Bekleidet mit Jeans, heller Jacke, Kapuzenpullover, Basecap, schwarzen Schuhen

Die Obernburger Polizei ermittelt in beiden Fällen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 06022/629-0.

Tasche aus Pkw entwendet - Geschädigter kann Täter kurzzeitig verfolgen

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Nachdem einem 65-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz die Tasche aus dem Auto entwendet worden ist, konnte er zwei Tatverdächtige verfolgen. Die Miltenberger Polizei hofft auf weitere Zeugen.

Der 65-Jährige befand sich gegen 11:15 Uhr auf dem NORMA-Parkplatz in der Miltenberger Straße und brachte seinen Einkaufswagen zurück. Als er kurz darauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er das Fehlen der Tasche von seinem Beifahrersitz fest. Hierbei konnte er zwei Männer zu Fuß mit seiner Tasche in Richtung Miltenberg flüchten sehen.

Der Mann verfolgte die Täter noch kurzzeitig mit seinem Pkw bis diese zu Fuß in einer Gasse in Richtung Eichenbühler Straße verschwunden sind. Einer der Männer konnte als schlank und etwa 50 Jahre alt beschrieben werden. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Miltenberger Polizei hofft auf Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

Geldwechselbetrug in zwei Supermärkten – Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Unbekannter begab sich am Samstagnachmittag in zwei Supermarkt-Filialen und konnte mit einem Wechseltrick mehrere hundert Euro Bargeld entwenden. Die Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach begab sich der Unbekannte gegen 14:00 Uhr kurz aufeinanderfolgend in zwei Supermarkt-Filialen in der Würzburger Straße 188 und verwickelte die Kassiererinnen in ein Gespräch. Er gab an, dass er Geldscheine wechseln wollen würde und konnte die Verkäuferinnen hierbei so ablenken, dass jeweils im Nachgang das Fehlen von mehreren hundert Euro festgestellt werden musste.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

170-175 cm groß

Weiße Oberbekleidung, Jeans

Kräftige Statur

Kurze schwarze Haare

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise von Zeugen unter 06021/857-2230.

Schlangenlinienfahrer gemeldet - 41-Jährige mit über vier Promille unterwegs

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Nach der Mitteilung einer Verkehrsteilnehmerin am Samstagnachmittag konnte eine 41-Jährige mit ihrem Pkw gestoppt werden. Die Kontrolle hatte für die Frau weitreichende Folgen. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die Mitteilung über den genannten Pkw ging gegen 13:20 Uhr bei der Miltenberger Polizei ein. Der Pkw konnte kurz darauf festgestellt und schließlich im Bereich der Oberen Gasse gestoppt werden. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Der Wert des anschließenden Alkoholtests sorgte jedoch für große Augen bei der Streife. Die 41-Jährige war mit rund 4,2 Promille unterwegs.

Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Versuchter Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag durchwühlten zwei Unbekannte einen Pkw und flüchteten ohne Tatbeute. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach begaben sich die beiden Männer gegen 01:00 Uhr am Freitag an den Pkw auf einem Grundstück in der Dürerstraße und befanden sich auch in dem Fahrzeug. Im Anschluss flüchteten sie ohne Tatbeute.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Beide etwa 20 Jahre alt

führten jeweisl einen Rucksack mit sich

beide bekleidet mit Winterjacke und Mütze

Hinweise nimmt die Alzenauer Polizei unter 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, touchierte ein Sattelzug einen geparkten Pkw am Parkplatz des Waldfriedhofs und flüchtete im Anschluss.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, gegen 06:00 Uhr, touchierte ein Unbekannter am Kreisverkehr in der Hauptstraß ein Verkehrszeichen und flüchtete danach von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde auf dem TOOM-Parkplatz in der Daimlerstraße ein geparkter Pkw auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 25.11.2023, und Freitag, 01.12.2023, wurde „Am Obernborn“ die Scheibe eines geparkten Wohnmobils eingeschlagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde im Birkenheckenweg auf einem dortigen Parkplatz ein schwarzer Mitsubishi angefahren.

ELSENFELD, OT SCHIPPACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 07:00 Uhr, gingen Unbekannte einen geparkten Kleintransporter in der Emil-Hartig-Straße an und haben Werkzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen