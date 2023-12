MINDELHEIM. Am Freitagabend, gegen 17:10, kam es auf der B16 zwischen Lohhof und Mindelheim zu einem weiteren großen Verkehrsunfall. Ein Kranfahrer verlor aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig das Bewusstsein. Dadurch kam er in den Gegenverkehr. Zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer konnten zwar zum Stillstand abbremsen, wurden jedoch beide durch den Kranwagen erfasst. Der Kran kam nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Das erste Fahrzeug des Gegenverkehrs wurde ebenfalls in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der dritte beteiligte Pkw wurde nur leicht getroffen und blieb auf der Straße. Auch dieser Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr Mindelheim und Nassenbeuren musste die B16 für mehr als 2 Stunden voll sperren. Der Verkehr konnte umgeleitet werden. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Witterung erschwerte die Arbeiten der eingesetzten Kräfte (PI Mindelheim).