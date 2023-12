RÖTTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Freitagabend ist ein Unfallbeteiligter noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen. Vier weitere Personen wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Ochsenfurter Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 19-Jähriger am Freitag, gegen 18:30 Uhr, mit seinem Pkw die Staatsstraße von Tauberrettersheim in Richtung Röttingen. Mit im Fahrzeug befand sich ein 17-Jähriger sowie zwei junge Frauen im Alter von ebenfalls 17 Jahren. Kurz vor Röttingen verlor der 19-Jährige in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Dacia eines 44-Jährigen. Alle fünf Unfallbeteiligte wurden hierbei in den Fahrzeugen eingeklemmt.

Streifen der Ochsenfurter Polizei und ein Großaufgebot an Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen mit der Erstversorgung der Verletzten. Für den 44-jährigen Fahrer des Dacia kam tragischerweise jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 19-jährige Fahrer des Skoda hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten und kam umgehend in ein Würzburger Krankenhaus. Seine drei Mitfahrer wurden alle schwerverletzt und nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt. Insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache begab sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle.

Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.