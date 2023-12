TAUFKIRCHEN(VILS), OT LAIN, LKRS.ERDING.Wie berichtet, kam es am heutigen Vormittag zu einer Verpuffung auf einem Campingplatz, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten am heutigen Freitag zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 61 Jahren Arbeiten in einer auf dem Campingplatz aufgestellten Blockhütte aus. Aus noch unklarer Ursache kam es hierbei zu einem explosiven Gas-Luft-Gemisch und einer anschließenden Verpuffung, durch die die drei Personen schwer verletzt wurden. Sie wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Das Mobilheim in Blockhausbauweise wurde völlig zerstört. Durch umherfliegende Trümmer wurden weitere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt, Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung mindestens 100.000 Euro.

Spezialisten der Kriminalpolizei Erding haben die Ermittlungen zur Klärung der Schadensursache übernommen. Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Handeln liegen nicht vor.

Ursprungsmeldung:

Am heutigen Freitag kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verpuffung in einer fest installierten Wohneinheit auf einem Campingplatz bei Taufkirchen an der Vils.

Nach ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt.

Die Rettungskräfte sind derzeit mit zahlreichen Helfern vor Ort. Es wird nachberichtet.