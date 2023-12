Streife nimmt lauten Knall im Schönbusch wahr - Betäubungsmittel und Böller sichergestellt

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Das Zünden eines Böllers hatte in der Nacht zum Freitag für einen 24-Jährigen und seinen Begleiter weitreichende Folgen. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg konnte am frühen Freitag, gegen 02:00 Uhr, im Schönbusch einen lauten Knall wahrnehmen. Bei einer Nachschau im Park konnte eine vierköpfige Personengruppe angetroffen werden.



Ein 24-Jähriger aus der Gruppe räumte ein, den Böller gezündet zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung vor Ort konnten neben einem weiteren Feuerwerkskörper auch rund 50 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim 24-Jährigen konnten rund 60 weitere Böller, ein Wurfstern sowie weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Sprengstoffgesetz ermittelt.



Beim 26-jährigen Begleiter des Mannes konnten weitere 30 Gramm Haschisch und 10 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Dieser war zuvor mit seinem E-Scooter gefahren und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie auf Grund der Fahrt unter Drogeneinfluss.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.



Weiterer Diebstahl bekannt geworden - Polizei sucht E-Roller und Zeugen

ALZENAU, OT MICHELBACH. Wie bereits berichtet ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Diebstählen aus Fahrzeugen im gekommen. Nun wurde den Ermittlern auch der Diebstahl eine E-Rollers bekannt. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach zwei möglichen Tätern.



Gegen 05:00 Uhr morgens haben sich zwei bislang Unbekannte Zutritt zu einem Carport im Streuweg verschafft und haben von dort einen schwarzen E-Roller der Marke Segway entwendet. Die Polizei Alzenau geht derzeit davon aus, dass die Tat von den gleichen Personen begangen wurde, wie auch die bereits bekannten Diebstähle aus Pkw im Ortsbereich von Michelbach.



Die beiden Diebe können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1

Männlich

Trug eine helle, beige Jacke mit schwarzer Kapuze

Hatte eine dunkle Hose und Handschuhe an

Führte einen dunklen Rucksack mit sich

Täter 2

Männlich

Trug eine weiße Schirmmütze auf dem Kopf

Hatte eine dunkle Jacke, eine hellblaue Jeans und weiße Schuhe

Hatte eine Umhängetasche und einen hellen Rucksack bei sich

Die Ermittlungen zu den Diebstählen führt die Polizeiinspektion Alzenau. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Zwei Pkw von Unfallstelle geflüchtet

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf der Nebenfahrbahn der A3 kam es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Verkehrspolizei sucht nun nach zwei flüchtigen Verkehrsteilnehmern.



Der Unfall ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg. Auf der dortigen Nebenfahrbahn, auf Höhe der Abfahrt zur B8, musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen. In der Folge fuhren insgesamt fünf Fahrzeug aufeinander auf. Die Fahrzeugführer des zweiten sowie des dritten Fahrzeugs entfernten sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Eine Beschreibung der Fahrzeuge liegt nicht vor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Aschaffenburg unter 06021/857-2530 entgegen.



Renault Trafic entwendet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Im Laufe der letzten Woche wurde vor einem Autohaus ein Kastenwagen entwendet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.



Der entwendete Pkw war in einer Parkbucht vor dem Autohaus im Magnolienweg abgestellt. Zwischen Freitag, 24. November, und Donnerstag, 30. November, wurde er von dort entwendet. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen AB-E 3494 angebracht.



Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-2230.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde im Parkhaus in der Dalbergstraße ein geparkter weißer Mazda angefahren.



ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Donnerstag, zwischen 08:15 Uhr und 11:50 Uhr, wurde in der Holsteiner Straße ein geparkter Skoda mutwillig zerkratzt.



GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, um 10:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Sattelzug eine Hausfassade in der Grabenstraße und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.