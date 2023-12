2067. Gemeinsames Zeichen im Kampf gegen judenfeindliche Straftaten in München - Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern; Polizeipräsidium München; Generalstaatsanwaltschaft München, Zentraler Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz

Im Alltag kommt es leider immer häufiger vor, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger ihre Zugehörigkeit zum Judentum verschweigen - aus Angst, Opfer von antisemitischen Straftaten zu werden. Dieser Umstand wurde durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel noch verschärft. Dabei muss es selbstverständlich sein, dass Jüdinnen und Juden in Bayern auch in der Öffentlichkeit erkennbar auftreten können. Gerade in München, einer Weltstadt mit einer großen und vielfältigen Bevölkerung, hat die Bekämpfung von Antisemitismus eine besondere Bedeutung.

Im Verbund mit der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch machten der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel und der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Andreas Franck deshalb deutlich:

Judenhass und Hetze dürfen in München keinen Platz haben!

Eine wichtige Grundlage zur Bekämpfung von Antisemitismus stellt die Prävention und Aufklärung dar. Hier geht es um die Sensibilisierung der Bevölkerung und um den Aufruf zur Zivilcourage. Darauf hat das Polizeipräsidium München zuletzt auch in seiner Notruf- und Präventionskampagne „110 - Unsere Nummer. Deine Sicherheit!“ aufmerksam gemacht. Bei Hasskriminalität und Antisemitismus darf niemand wegschauen!

Damit Polizei und Justiz antisemitische Straftaten wirkungsvoll erkennen und bekämpfen können, müssen diese auch bekannt werden. Gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft München und dem dortigen Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz entwickelte die Bayerische Polizei bereits Anfang 2019 eine Informationsbroschüre, die die Betroffenen von Hasskriminalität, insbesondere auch jüdische Menschen, ermutigen soll, Anzeige zu erstatten und die Hilfsorganisationen aufzeigt.

Ein wesentliches Ziel ist es, die strafprozessualen Möglichkeiten zum Schutz vor Hasskriminalität und Übergriffen darzustellen, um Betroffenen die Erstattung einer Strafanzeige zu erleichtern und damit das Dunkelfeld der Hasskriminalität aufzuhellen. Dazu gehört etwa ein „kleiner Zeugenschutz“, der es bei einer möglichen Gefährdung des Opfers erlaubt, die Wohnanschrift nicht in die Akte aufzunehmen. Denn: Jüdinnen und Juden müssen in Bayern sicher leben können!

Die 2023 aktuell überarbeitete Informationsbroschüre ist in mittlerweile sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch und Hebräisch) verfügbar und wurde am 30. November 2023 im Rahmen eines Treffens in dem Räumen der Israelischen Kultusgemeinde in München an Frau Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch überreicht.

Die Broschüren liegen in der Druckversion auf allen Münchner Polizeiinspektionen aus und können zudem digital über den Internetauftritt des Polizeipräsidiums heruntergeladen werden:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/005203/index.html

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php

Mehrere tausend Broschüren wurden durch das Polizeipräsidium München an Frau Dr. h.c. mult. Knobloch übergeben. Diese werden nun an alle Mitglieder der Israeltischen Kultusgemeinde München und Oberbayern verteilt.

Ein weiterer wesentlicher Baustein zur Bekämpfung von Antisemitismus ist die Information und Sensibilisierung innerhalb der beteiligten Institutionen. So reisten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums München gemeinsam mit dem Zentralen Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft München im September 2022 nach Israel und nahmen an einem mehrtägigen Workshop der Gedenkstätte Yad Vashem teil. Ziel der Fortbildungsreise war es, jüdisches Leben kennenzulernen und die historischen Hintergründe von Antisemitismus besser zu verstehen. Diese Erfahrungen werden nun innerhalb des Polizeipräsidiums München mittels Schulungen an die Beschäftigten weitergegeben.

Schließlich braucht es die konsequente Verfolgung und Ahndung festgestellter Straftaten, um in der Bekämpfung von Antisemitismus Fortschritte zu erzielen. Dies wird durch die bestehende enge Vernetzung und gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz sichergestellt. Grundlage sind eine enge Verzahnung und der intensive Austausch zwischen allen verantwortlichen Institutionen und Betroffenen. In regelmäßigen Treffen auf unterschiedlichsten Ebenen wird dieser Austausch beständig fortgeführt.

Polizeipräsident Thomas Hampel anlässlich des Termins:

„Der Schutz der Jüdinnen und Juden vor Hasskriminalität ist für die Münchner Polizei ein Kernanliegen. Dazu gehört neben einer konsequenten Prävention auch, dass wir unseren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass Sie auf unsere volle Unterstützung und auf einen konsequenten Rechtsstaat zählen können, wenn Sie Opfer von antisemitischer Hasskriminalität werden.

Ich freue mich, dass wir als Münchner Polizei hierbei nicht nur Herrn Franck als Partner haben, sondern dass wir auch Frau Dr. Knobloch an unserer Seite wissen dürfen, die sich seit Jahrzehnten unermüdlich für eine wehrhafte Demokratie einsetzt.“

Frau Präsidentin Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch erklärte:

„Das Sicherheitsempfinden jüdischer Menschen steht und fällt mit ihrem Vertrauen in den Schutz durch staatliche Stellen, und zu unserem Glück können wir dabei auf die Münchner Polizei voll und ganz vertrauen. Stellvertretend richte ich deshalb meinen Dank an Herrn Polizeipräsident Hampel, der mit seinen Beamtinnen und Beamten für unsere Sicherheit sorgt.

Genauso unerlässlich ist der Einsatz von Herrn Oberstaatsanwalt Franck. Mit seinem unermüdlichen Einsatz macht er deutlich, dass die bayerische Justiz dieses Thema ernst nimmt.

In diesen schwierigen Zeiten ist es für die jüdische Gemeinschaft beruhigend, solche starken Partner an unserer Seite wissen zu können. Langfristig bleibt aber die Hoffnung, dass Judenhass nicht nur von Strafverfolgungsbehörden, sondern auch in der ganzen Gesellschaft bekämpft und so weit zurückgedrängt wird, dass jüdische Menschen ohne Angst in diesem ihrem Land leben können.“

Der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Andreas Franck:

„Nur etwa 20 Prozent der Betroffenen von judenfeindlichen Straftaten erstatten Anzeige gegen die Täter. Das ist eine erschreckend geringe Anzahl. Unser Bemühen gilt daher den Opfern dieser Straftaten – dass sie Anzeige erstatten und dem Rechtsstaat vertrauen.“