Aufgrund der anhaltenden Schneefälle registrierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern seit 06.00 Uhr bis gegen 12.00 Uhr insgesamt 100 witterungsbedingte Einsätze. Nach bisherigem Stand sind bei den 54 gemeldeten Verkehrsunfällen 12 Personen verletzt worden. Zahlreiche Straßen waren aufgrund liegengebliebener Fahrzeuge sowie aufgrund herabgefallener Äste und Bäume kurzzeitig nicht passierbar.

Auf dem Autobahnzubringer Aicha v. Wald in Richtung Autobahn A 3 kam es gegen 08.00 Uhr auf Höhe Weferting zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lkw und mehreren PKWs. Die Fahrbahn ist derzeit noch komplett gesperrt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist der Autobahnzubringer noch voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gesperrt, eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet.

In Fürstenzell kam heute morgen ein mit Schulkindern besetzer Schulbus von der Fahrbahn ab. Alle Insassen konnten den Bus unbeschadet verlassen.

Auf Höhe Landau a.d.Isar rutschte gegen 08.00 Uhr ein mit einem Kohlenwasserstoff-Gasgemisch beladener Gefahrguttransporter auf schneebedeckter Fahrbahn in die Böschung. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter wurde nicht beschädigt, sodass keine Ladung austrat. Die Bergungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Niederbayern darf hin, dass Fahrer von kennzeichnungspflichtigen Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 Metern, bei Schneeglätte oder Glatteis jede Gefährdung anderer ausschließen müssen und wenn nötig den nächsten geeigneten Parkplatz zum Parken aufsuchen.

Im Gemeindebereich Bruckberg, Lkr. Landshut, kollidierte ein Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen mit einem Schulbus, der mit rund 40 Grundschülern besetzt war. Ein 52-jähriger Autofahrer rutschte mit geringer Geschwindigkeit an einer Kreuzung in Gündlkofen in die Seite des Schulbusses. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs war; ein entsprechendes Bußgeldverfahren ist eingeleitet worden. Bei dem Unfall sind weder die Schüler noch der Autofahrer verletzt worden.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den heutigen Tag weitere Schneefälle vorher. Passen Sie Ihre Fahrweise den Straßen- und Witterungsverhältnissen an! Im gesamten Regierungsbezirk kann an Straßen entlang von Waldstücken und Straßen durch Waldstücke erhöhte Unfallgefahr durch Schneebruch bestehen. In diesen Bereichen ist u. U. mit umgestürzten Bäumen zu rechnen.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 12.30 Uhr