DEGGENDORF. In der Nacht von Mittwoch (29.11.2023) auf Donnerstag (30.11.2023) zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr ist vom Lagerplatz einer Spedition am Hafen in Deggendorf ein Lkw mit Kranaufbau entwendet worden. Die Kriminalpolizeiistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Donnerstag soll ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände der Spedition am Hafen gelangt sein und einen Lkw mit Kranaufbau entwendet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige mit dem entwendeten Fahrzeug über die Wallnerlände auf die Hengersberger Straße in Richtung Autobahn fuhr.

Der Lkw ist größtenteils weiß mit einem auffällig blauen Streifen.

Die Kripo Deggendorf bittet Personen und/oder Verkehrsteilnehmern, die sachdienliche Beobachtungen zum Täter oder dem Fahrzeug im genannten Zeitraum im Bereich Deggendorf gemacht haben, sich unter der 0991/38960 bei der Kripo Deggendorf zu melden.

Veröffentlicht am 01.12.2023 um 10.57 Uhr