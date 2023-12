Wie bereits berichtet, eröffnet am 04.12.2023 das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die „Police-Factory“, einen Pop-Up-Store im Einkaufszentrum Forum Allgäu. Dabei präsentieren wir für Sie während des gesamten Zeitraums verschiedene Themenschwerpunkte.

Interessierte Besucherinnen und Besucher haben so die Möglichkeit, täglich in ein neues Thema einzutauchen und hierüber mit erfahrenen Beamtinnen und Beamten in Austausch zu kommen.

Vorstellung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (Montag, 04.12.2023)

An diesem Tag möchten wir Ihnen unser Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und dessen Aufgabenbereiche vorstellen. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auch für unsere kleinen Besucher gibt es eine Menge zu erfahren.

Kriminalprävention (Mittwoch, 06.12.2023 und Donnerstag, 08.12.2023)

Wie die eigenen vier Wände ohne viel Aufwand sowohl technisch als auch finanziell gegen Einbruch gesichert werden können, steht an diesen beiden Tagen im Fokus. Unsere Spezialisten in diesem Bereich – die Kriminalpolizeilichen Fachberater – sind für Sie vor Ort, um in persönlichen Gesprächen gezielt auf Ihre Fragen und Anliegen eingehen zu können.

Informationen zur Thematik erhalten Sie bereits vorab unter:

„Coffee with a Cop“ (Mittwoch, 06.12.2023)

Die örtlichen Polizeidienststellen aus Kempten (PI Kempten, VPI Kempten, KPI Kempten) laden Bürgerinnen und Bürger auf einen Kaffee ein, um ins persönliche Gespräch zu kommen. Hier können Sie in ungezwungener Atmosphäre mit Ihrer örtlichen Polizei in Kontakt treten. Bringen Sie gerne Ihre Anliegen, Ihre Sorgen und Nöte mit, erzählen Sie uns, was Ihnen an der Polizei nicht so gut gefällt oder loben Sie uns. Wir sind für Sie da! Auch bieten wir Popcorn with a Cop an – lassen Sie sich überraschen.

Verkehrssicherheit (Donnerstag, 07.12.2023)

Die Verkehrsspezialisten informieren über die alltäglichen Gefahren im Straßenverkehr und widmen sich speziell der Verkehrssicherheit beim Rad- und Motorradfahren. Bestandteil an diesem Tag sind mitunter ein E-Scooter-Fahrsimulator und eine sogenannte „Promille-Brille“.

Im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ informieren die Beamten außerdem über die Gefahren bei Ablenkung im Straßenverkehr und geben Tipps, wie man trotz vieler Ablenkungsquellen im Alltag sicher ans Ziel kommt.

Am 07.12.2023 werden wir zudem ein verunfalltes Kraftrad in der Police Factory ausstellen, um hier die Gefahren und Risiken – speziell beim Motorradfahren – anschaulich darzustellen.

Informationen zur Thematik erhalten Sie bereits vorab unter:

Einstellungsberatung (Montag, 04.12.2023 bis Samstag, 09.12.2023)

Rede und Antwort stehen die Einstellungsberaterinnen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu den Themen Berufseinstieg, Karrieremöglichkeiten und den Einstellungsvoraussetzungen bei der Bayerischen Polizei. Am 07. und 08.12.2023 werden alle drei Einstellungsberaterinnen vor Ort sein, um Ihre Fragen zu beantworten.

Informationen zur Thematik erhalten Sie bereits vorab unter:

Spezieller Aufgabenbereich der Zentralen Ergänzungsdienste und der Alpinen Einsatzgruppe

Am Dienstag, den 05.12.2023, werden die Zentralen Ergänzungsdienste Kempten ihre Einsatzsäulen und deren Aufgabenbereiche vorstellen. Unter anderem können hier technische Einsatzmittel, wie beispielsweise die Einsatzdrohne in Augenschein genommen werden.

Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wird am Samstag den 09.12.2023 für Sie da sein und Ihnen deren Aufgabenbereich bei Berg-, Lawinen-, Ski-, und Flugunfällen näherbringen.

Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Haben Sie Interesse an einem Interview? Gerne vermitteln wir Ihnen ein persönliches Gespräch. Nutzen Sie unseren untenstehenden Medienkontakt. (PP Schwaben Süd/West)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013/ -1012)