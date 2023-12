NIEDERBAYERN. Im Zusammenhang mit den seit gestern Nachmittag anhaltenden Schneefällen registrierte die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern seit Donnerstag, 30.11.2023, 19.00 Uhr bis heute Morgen, 06.00 Uhr insgesamt 31 witterungsbedingte Einsätze.

In den meisten Fällen kamen Verkehrsteilnehmer aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab, bzw. es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen aufgrund des Schneefalls oder herabgefallener Äste. Bei den Unfällen blieb es insgesamt nur bei Blechschäden.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den heutigen Tag weitere Schneefälle vorher. Passen Sie Ihre Fahrweise den Straßen- und Witterungsverhältnissen an! Im gesamten Regierungsbezirk kann an Straßen entlang von Waldstücken und Straßen durch Waldstücke erhöhte Unfallgefahr durch Schneebruch bestehen. In diesen Bereichen ist u. U. mit umgestürzten Bäumen zu rechnen.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 07.15 Uhr