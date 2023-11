LKR. WÜRZBURG. Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Raubdelikt hat die Kriminalpolizei Würzburg Hinweise auf mögliche weitere Delikte im Raum Würzburg erlangt. Geschädigte, denen ähnliches passiert ist, werden dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bereits am 13.11.2023 war es in einer Privatwohnung in Würzburg zu einem Raubdelikt gekommen. Hier wurde ein Mann durch einen zunächst unbekannten Täter, mit dem er sich zuvor auf einer Online-Plattform verabredet hatte, angegangen und beraubt. Der Täter hatte dem Geschädigten dem Sachstand nach ein Betäubungsmittel gegeben und hiernach Schmuck, Mobiltelefone und auch Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Aus ermittlungstaktischen Beweggründen wurde zunächst nicht über das Geschehen berichtet. Die Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei liefen derweil dennoch mit Nachdruck. Hierbei ergaben sich einerseits Hinweise auf ähnlich gelagerte Tatbegehungen auch außerhalb Bayerns. Zudem konnten die Ermittler herausstellen, dass sich der Täter am 13.11.2023 bereits vor der Tat im Raum Würzburg aufhielt.

Mitte November konnte der überregional agierende Täter schließlich in Frankfurt am Main festgenommen werden. Schnell konnten die Ermittler die Fälle zusammenführen. Auch Teile der Beute der hiesigen Tat konnten dort gesichert werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg schließt aktuell nicht aus, dass weitere Personen aus dem Großraum Würzburg, am Montag, dem 13.11.2023, Opfer des Täters wurden. Weitere Geschädigte werden daher dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.